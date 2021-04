Roma, Fonseca: “Non abbiamo gestito il vantaggio. Pari giusto”

La Roma si ferma contro il Sassuolo. I giallorossi frenano ancora e perdono altri punti per strada nella lotta per la Champions League. Attualmente si trovano in settima posizione in classifica.

LE PAROLE DI FONSECA

Il tecnico Paulo Fonseca analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto una buona partita, aperta a più soluzioni. Abbiamo avuto il vantaggio, ma non siamo riusciti a gestirlo. Il Sassuolo è una squadra che vuole avere l’iniziativa. Non mi aspettavo di subire il gol del Sassuolo, ma ha meritato di pareggiare. A fine partita ho fatto i complimenti all’arbitro: bella partita”.