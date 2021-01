Roma, Fonseca: “Non pensiamo sia da scudetto match contro l’Inter”

La Roma domani sarà in campo alle 12.30 nel match della 17.ma di Serie A contro l’Inter. L’allenatore dei giallorossi Fonseca alla vigilia della sfida in sala stampa ha detto: “L’Inter ha grandi giocatori, è vero, grandi individualità, ha un’identità molto forte. Facile capire come gioca l’Inter ma molto difficile affrontarla. Non si tratta solo di grandi giocatori, è molto forte anche come collettivo. Ci siamo preparati su entrambi i fronti. Non pensiamo sia una partita importante per lo scudetto, noi dobbiamo pensare a vincere la gara, dopo penseremo alla partita successiva, non dobbiamo andare oltre. Spinazzola ha recuperato, giocherà”.