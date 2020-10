Roma, Fonseca non si accontenta: “Buon punto, peccato per i gol a freddo…”

Una bella Roma lotta fino in fondo e strappa un pari prezioso in casa del Milan. I giallorossi risalgono così la classifica e puntano con decisione alla zona Europa League.

LE PAROLE DI FONSECA

Il tecnico dei capitolini Paulo Fonseca analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Il lato positivo sono i tre gol fatti, il lato negativo le tre reti subite. Abbiamo subito gol nei primi minuti, ma reagendo con coraggio. Abbiamo sbagliato le ultime decisioni. L’arbitraggio? Tutti sbagliamo. Non è un passo in avanti che avrei voluto prima della partita. Avrei voluto vincere. Andiamo sempre in svantaggio, ma nel complesso è un risultato positivo. Ibrahimovic non è un attaccante che va molto in profondità al contrario di Leao. In situazioni di uno contro uno è più veloce del difensore. Per questo ho cambiato Mancini e Ibanez”.