Roma, Fonseca si tira fuori: “Ecco quali sono le favorite per lo scudetto”

La Roma torna al successo dopo due pareggi tra campionato ed Europa League. I giallorossi superano la Fiorentina per 2-0 in un match senza grossi patemi.

LE PAROLE DI FONSECA

Il tecnico Paulo Fonseca analizza il risultato della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “La squadra ha fatto una grandissima partita contro una bellissima squadra, abbiamo giocato bene tutti con grande sicurezza difensiva. Come ho detto sempre Pellegrini è un calciatore intelligente, può giocare in diverse posizioni e oggi ha fatto una grande partita come tutti. Sono soddisfatto e sta capendo cosa fare in questa posizione. Smalling è molto importante per noi, quando abbiamo tre giovani è importante avere un giocare come lui che è molto importante. Penso che dobbiamo pensare di partita in partita, vogliamo fare meglio della scorsa stagione ed entrare in Champions League. Dobbiamo continuare con questo spirito di squadra e pensiamo alla prossima partita. La squadra ha risposto bene alla difesa a tre con questo modulo, ha fiducia a giocare in questo modo. Possiamo attaccare più velocemente. Non ci sono ragioni per cambiare in questo momento. Scudetto? Io sono sempre equilibrato infatti non siamo da scudetto dopo aver vinto questa partita. Le principali favorite sono Juventus e Inter che sono attrezzate. Il Sassuolo è un grandissima squadra, ho grande ammirazione per l’allenatore e non sono sorpreso”.