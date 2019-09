Roma, Fonseca: “Ottima pressione in avanti, possiamo crescere ancora”

La Roma batte il Sassuolo e conquista la prima vittoria stagionale. Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca commenta la gara ai microfoni di Sky Sport: “Mi piace molto Roma, intesa come città e squadra. Ho parlato molto con Dzeko. E’ un grandissimo giocatore, è motivato. Ha fatto un gol e poteva farne anche di più. Pellegrini? Abbiamo cambiato qualcosa e lui ha giocato più avanti. Con Veretout abbiamo la capacità di gestire la palla. Tutti hanno fatto un’ottima partita. E’ importante tenere la pressione alta anche per aiutare in fase difensiva e lo abbiamo fatto bene. La squadra deve lavorare su questo aspetto per crescere ulteriormente. Mia moglie mi ha detto che non mi avrebbe permesso di allenare a Kiev”.