Roma, Fonseca: “Pari arrivato con la personalità. Peccato non aver vinto”

Il tecnico dei giallorossi commenta la prestazione della sua squadra

Il tecnico Paulo Fonseca interviene ai microfoni di Dazn al termine del match: "Giocare contro questo tipo di squadre è sempre difficile. Penso che abbiamo fatto una buona partita, ma non abbiamo vinto. Non possiamo dimenticare che l'Atalanta ha vinto 9 partite delle ultime 10 gare. Abbiamo rischiato molto, loro hanno avuto grandi occasioni quando abbiamo perso la palla. Non è facile giocare contro questa Atalanta. Abbiamo mostrato personalità. Cristante ha fatto una buonissima partita. Anche gli altri giocatori devono svolgere meglio la marcatura preventiva. La squadra non è stata preparata per giocare con due attaccanti. Ho provato a schierarli insieme, ma non mi è piaciuto. Quando giochiamo con due attaccanti, serve un cambio di atteggiamento da parte degli altri giocatori. E' un aspetto difficile da cambiare in poco tempo. Non ho mai visto una squadra giocare con l'Atalanta e tenere la palla. E' difficile uscire fuori da questa pressione. Nel primo tempo non abbiamo avuto molte occasioni, ma per merito dell'Atalanta. In questa settimana abbiamo lavorato molto sul possesso palla".