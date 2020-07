Roma, Fonseca: “Persi due punti, l’Inter non ha creato palle gol”

Il pareggio dell’Olimpico non fa felice sicuramente la Roma che non si avvicina il quarto posto e che ora deve guardarsi bene le spalle. Milan e Napoli sono distanti solo due punti dai giallorossi. Nel post gara il commento di Paulo Fonseca.

LE PAROLE DI FONSECA

Queste le sue parole a SkySport: “Abbiamo perso due punti e abbiamo fatto una bellissima partita. L’Inter non ha creato palle gol, ne ha segnati due su situazioni ferme. Ma questo è il calcio, sono soddisfatto della prestazione della squadra ma non del risultato. Modulo? Con questo modulo Spinazzola e Bruno Peres ad esempio hanno più libertà per attaccare. Dopo Pellegrini e Mkhitaryan hanno la possibilità di ricevere palla più dentro e fare gioco. Anche Veretout si sta adattando bene a questo gioco, e penso che la squadra sia sempre equilibrata anche nel reparto difensivo. La squadra pressa più alto e questo porta una diversa aggressività.