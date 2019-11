Roma, Fonseca: “Poca aggressitività nel primo tempo, allora ho alzato la voce”

La Roma in zona Champions, attendendo il Cagliari, grazie al 3-0 rifilato al Brescia. Ecco le parole del tecnico giallorosso Paulo Fonseca a Sky Sport a fine match: “Nel primo tempo è mancata aggressività ed è stato necessario alzare la voce, così nel secondo tempo i ragazzi hanno risposto alla grande e abbiamo fatto bene, vincendo la partita. Non sappiamo far male solo su palla inattiva, abbiamo creato altre varie occasioni per segnare. Mi è piaciuto il rientro di Pellegrini dopo l’infortunio, può giocare in varie posizioni esattamente come Zaniolo. Florenzi rispolverato a destra? Non ho bisogno di spiegare le mie scelte tecniche, oggi ha giocato bene, va in campo in base ai momenti della stagione. Migliorati in difesa? Sì, credo sia il nostro momento top da quel punto di vista, per questo bisogna ringraziare Smalling, Mancini ma anche Diawara, che ha coperto bene”.