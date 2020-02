Roma, Fonseca: “Prestazione che ci da fiducia”

E’ un Fonseca soddisfatto quello che si è presentato ai microfoni di SkySport dopo la sonora vittoria contro il Lecce: “Sono fiducioso per questa prestazione. Il Lecce era in un ottimo momento di forma. I primi 30 minuti abbiamo fatto molto bene. Abbiamo continuato a giocare. I giocatori erano più fiducia. Pellegrini? Ci ho parlato e mi ha detto che sentiva un po’ di fastidio e allora ho preferito toglierlo. La discussione sulla strategia è sempre con il mio staff. Io devo dire che in questo momento è importante mostrare ai giocatori come dobbiamo giocare. Penso che sia importante far vedere loro molte immagini per far capire bene quello che vogliamo per la partita. Molte volte lo facciamo”.