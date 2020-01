Roma, Fonseca: “Primo tempo quasi perfetto, riscattati gli ultimi k.o.”

Triplice fischio a Genova tra Genoa e Roma. Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca commenta prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Penso che tutti i ragazzi hanno fatto un’ottima prestazione. Nel primo tempo siamo stati quasi perfetti. Non dobbiamo permettere che gli avversari segnino, come accaduto oggi col Genoa. Noi abbiamo la consapevolezza di aver perso con Torino e Juventus pur creando molto. Non abbiamo alcuna ragione per non avere fiducia. Penso che abbiamo meritato questa vittoria. Derby? E’ una partita speciale per tutti. Per me è molto facile. Non posso scegliere molto. Abbiamo questi giocatori e con questi dovremo provare a vincere con ambizione. Prima abbiamo la gara con la Juve in Coppa. Pellegrini è un giocatore che in questo momento ha più assist in squadra”.