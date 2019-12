Roma, Fonseca: “Sbagliato l’ultimo passaggio, bene in difesa”

Triplice fischio a San Siro tra Inter e Roma. L’allenatore giallorosso Paulo Fonseca commenta la prestazione della sua formazione ai microfoni di Sky Sport: “Negli ultimi metri abbiamo sbagliato le nostre scelte. Abbiamo fatto una bella partita, cercando di esprimere il nostro calcio. Le occasioni principali dell’Inter nascono da nostri errori in costruzione di gioco. Abbiamo tentato di giocare. A volte abbiamo dato, ma se abbiamo coraggio la nostra costruzione può essere più valida. Difensivamente la nostra strategia ha funzionato bene. Mancini e Smalling hanno fatto una bella partita. Abbiamo fatto una grande partita difensiva. Mirante? Molto bene, è un buon portiere, ha fatto una partita ottima. In questo momento non è importante la posizione. Conta la prossima partita. Pensiamo all’Europa League e credo che sia la più importante. Florenzi? E’ una delle opzioni, lavora sempre molto bene. In quel momento ho pensato che Spinazzola fosse una buona soluzione perché è più veloce”.