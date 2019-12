Roma, Fonseca: “Sento fiducia e convinzione. Possiamo crescere ancora”

Si è conclusa da poco la sfida tra Fiorentina e Roma. Il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Devo dire che sono molto soddisfatto di questa partita. Abbiamo preparato e fatto bene quello avevamo pensato. Non è facile vincere qui. La Fiorentina ha fatto grandi risultati contro Inter, Juve e Atalanta. Ma noi abbiamo fatto una grande partita. Continuo a pensare alla prossima partita. Abbiamo fatto in questi mesi una buona stagione, ma dobbiamo migliorare perché vogliamo vincere sempre. Abbiamo molto per migliorare. Possiamo controllare meglio la partita. Devo dire che l’evoluzione della squadra è buona, i giocatori sono fiduciosi e convinti. Questo è l’aspetto importante. E’ importante che ci sia fiducia e che stia cambiando la testa dei giocatori. Pellegrini? Ha tante qualità, è molto intelligente. Cerca lo spazio e il tempo giusto. Ha una capacità di decisione notevole. Dobbiamo essere equilibrati. Non abbiamo vinto nulla oggi”.