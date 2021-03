Roma, Fonseca: “Siamo migliorati in tutto. Genoa squadra forte”

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha presentato la partita di domani contro il Genoa: “Domani affronteremo una squadra fortissima che è cambiata molto da quando è tornato Ballardini. Per noi la gara con il Benevento è stata importante, l’abbiamo vista ed analizzata. Contro la Fiorentina abbiamo vissuto dei momenti simili e siamo riusciti a creare. Se in altre partite capiteranno squadre così chiuse sapremo come fare, è difficile per tutti ma è importante capire cosa fare. Spinazzola? Ha una grande capacità fisica, la sua posizione esige che faccia degli sforzi. In questo momento abbiamo solo tre terzini e dobbiamo gestire la situazione, se serve Spinazzola giocherà senza pensare ad altre partite. Domani scenderanno in campo anche Pedro e Smalling. La Roma è migliorata in tutto rispetto alla scorsa stagione, abbiamo solo subito qualche gol in più”.