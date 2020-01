Roma, Fonseca: “Situazione infelice per Lopez, orgoglioso della mia squadra”

La Roma chiude 1-1 un derby combattuto con la Lazio. Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca racconta le sue impressioni sul match dell’Olimpico ai microfoni di Sky Sport: “Sull’errore di Lopez ho pensato che si è trattata di una situazione infelice. Non ho parlato con Pau perché è una situazione che può capitare. Ha fatto tanto bene nelle ultime partite. Può succedere. Sono deluso perché quel che i ragazzi hanno fatto mi lascia orgoglioso. Abbiamo fatto una bellissima partita contro una grande squadra. Con coraggio e giocando nella metà campo offensiva è più facile credere in questa squadra. I ragazzi avrebbero meritato di più. Kluivert e Under hanno lavorato molto. E’ questo che voglio. E’ importante per la squadra che loro possano difendere in questo modo. Hanno fatto una bellissima partita come tutti gli altri. Abbiamo giocato con Spinazzola più alto e Santon con la difesa a tre. E’ vero che la posizione di Kluivert è stata molto importante. Abbiamo giocato sempre con la palla e nella metà campo offensiva. Non è facile creare occasioni con una squadra come la Lazio che si abbassa molto”.