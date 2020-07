Roma, Fonseca soddisfatto: “Possiamo fare di più, importante vincere oggi”

La Roma torna a sorridere. I giallorossi vincono contro il Brescia, bissando la vittoria ottenuta contro il Parma. In questo modo i capitolini blindano la quinta posizione valevole la qualificazione all’Europa League.

LE PAROLE DI FONSECA

Il tecnico Paulo Fonseca commenta la prestazione dei suoi uomini nel corso della conferenza stampa post gara: “Era importante vincere qui. L’ho detto anche ai ragazzi. Questo successo può portare fiducia e ci permette di mantenere il quinto posto. Sono soddisfatto di Zaniolo come di tutta la squadra. Oggi ne abbiamo fatti tre e avremmo potuto farne di più. E’ importante far giocare tutti. Abbiamo un problema di dare più minuti a chi non gioca solitamente. Dobbiamo anche dover gestire la squadra. Difesa a tre? La squadra è più aggressiva in questo momento. Penso che siamo più sicuri difensivamente. Abbiamo tanti aspetti su cui lavorare per crescere. Penso che in queste partite abbiamo creato tante occasioni. Dobbiamo fare più gol ed essere più concreti. Mirante? Pau è stato infortunato per tanto tempo e ha giocato due gare consecutive. Non vogliamo rischiare. Mirante è un ottimo portiere. Kalinic mi è piaciuto molto. Abbiamo giocato con grande intensità, dobbiamo imparare a gestire meglio la gara. Possiamo fare di più”.