Roma, Fonseca soddisfatto: “Siamo in fiducia, gestione da migliorare”

Una Roma brillante si impone sul Benevento. I capitolini risalgono in classifica agganciando l’Inter a quota 7 punti e puntando con decisione la zona Europa.

LE PAROLE DI FONSECA

Il tecnico Paulo Fonseca commenta la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto una bella partita oggi, c’è fiducia. E’ un nuovo campionato e la squadra sta iniziando bene. Abbiamo molte partite in pochi giorni, anche se resto fiducioso. Senza il controllo della partita con la palla, rischiamo vicino alla nostra porta. Dobbiamo gestire meglio. Penso che abbiamo preso un gol con sfortuna. Non mi sembra che la squadra non abbia avuto equilibrio. Il calcio italiano è molto offensivo. Ne è una dimostrazione questo turno. Credo sia positivo. Voglio sempre essere realista ed equilibrato. Siamo tutti d’accordo che ci sono due squadre con investimenti importanti. Poi ci sono formazioni che possono puntare a fare una buona stagione. Milan? Ho visto il derby. Non so se Smalling sarà pronto per la partita, ma abbiamo difensori pronti per Ibrahimovic. Scudetto? Sono il primo che deve essere equilibrato. Quando vinciamo non siamo i migliori e quando perdiamo non siamo i peggiori”.