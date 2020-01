Roma, Fonseca: “Tante occasioni da gol, ma la palla non entrava…”

La Roma va k.o. contro il Torino. Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca commenta la sconfitta ai microfoni di DAZN: “Penso che la squadra abbia fatto molte cose bene. Abbiamo tirato molto in porta, ma la palla non è entrata. Non abbiamo fatto una grandissima partita, ma abbiamo creato molte occasioni da gol. E’ vero che abbiamo avuto difficoltà in costruzione con Diawara e Veretout, ma nei primi minuti abbiamo avuto molte chance. Nell’intervallo abbiamo parlato e nella ripresa è andata meglio. Ma alla fine possiamo stare qui 20 minuti senza trovare gol… Abbiamo avuto difficoltà nel corridoio destro. Il Torino è una squadra forte in contropiede, con Belotti trova molta profondità. Penso che quando abbiamo tante situazioni da gol non concretizzate tutto è più difficile. Penso che il nostro problema non sia stata una questione fisica. La squadra ha fatto bene sotto questo aspetto. Penso che non abbiamo incontrato soluzioni in alcuni momenti della partita. Zaniolo? Non ho parlato con lui, vediamo come sta”.