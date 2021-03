Roma, Fonseca: “Troppe partite, squadra stanca. Farò 4-5 cambi”. Poi alza i toni su El Shaarawy

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa in presentazione alla sfida contro il Parma: “Ho visto la loro partita con la Fiorentina, hanno pareggiato e fatto una buona partita. Sono in una situazione difficile e tutte le gare per loro sono delle finali. Anche noi abbiamo bisogno di tre punti per restare in corsa per la Champions, entrambe le squadre vogliono vincere. È sempre difficile sfidare il Parma, sono molto fisici e concreti. Tutte le partite sono dure, i giocatori sono stanchi per le tante gare ravvicinate e domani farò 4-5 cambi. Non ci saranno Smalling e Mkhitaryan, mentre Dzeko e Mayoral saranno a disposizione”. Fonseca alza i toni quando si parla di El Shaarawy: “Lasciamolo lavorare, ci sono molte pressioni su di lui e ci aspettiamo che risolva da solo le partite. Deve integrarsi con la squadra, con le qualità che ha farà bene. Non ha giocato molto nell’ultimo anno, deve lavorare tranquillo”.