Roma, Fonseca: “Troppo presto per fare dei bilanci”

Non è sicuramente un momento facile in casa Roma. La sconfitta subita in casa contro l’Udinese ha gettato ancora più dubbi su una squadra che dopo il girone d’andata sembra essersi improvvisamente disunita. Fonseca in conferenza ha presentato la delicata sfida contro il Napoli in programma domenica sera al San Paolo.

Le parole di Fonseca

Queste le parole dell’allenatore portoghese a Roma TV: “Difesa a tre? Come ho sempre detto, abbiamo lavorato sempre con due sistemi e possiamo giocare con la difesa a tre o a quattro. Però è quasi lo stesso. La marcatura preventiva non è stato un problema delle prime due preventive, lo è stato con l’Udinese ma eravamo con un giocatore in meno. Se vediamo la partita iniziamo sempre a tre, facciamo la marcatura preventiva con uno in più, ma avevamo uno in meno. Abbiamo rischiato di più nel secondo tempo, ma possiamo giocare con entrambi i sistemi”.

Fiducia

Dopo risultati deludenti l’allenatore portoghese non si sente in discussione: “No. L’ho sentito sempre, anche adesso, il supporto della società, del presidente e di tutto il club. Non mi sono mai sentito abbandonato. È normale che quando non vinciamo siamo arrabbiati, io ero molto arrabbiato. È una situazione normale“.