Roma, Fonseca: “Vittoria meritata per l’Atalanta, brutto secondo tempo”

E’ arrivato da poco il triplice fischio del match tra Roma e Atalanta. Il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca ha commentato la prestazione dei suoi uomini: “E’ una gara diversa dalle altre per le caratteristiche dell’Atalanta. Loro hanno fatto un buon gioco, mentre noi siamo andati in difficoltà con la marcatura a uomo con la marcatura a uomo. E’ difficile giocare a tutto campo con un avversario che pratica questa marcatura a uomo a tutto campo. Abbiamo preparato due sistemi di gioco. All’inizio eravamo in difficoltà e siamo passati ad una soluzione diversa, ma nel secondo tempo non abbiamo fatto quanto avevamo preparato. Zaniolo? Abbiamo avuto l’opportunità, ma è vero che l’Atalanta ha fatto diversi contropiedi. Chiaramente se avessimo fatto gol sarebbe stato diverso… Dobbiamo accettare con sincerità di non aver giocato bene. Secondo gol? Devo vedere nuovamente e capire cosa è accaduto in quella situazione. Anche in occasione del primo gol non abbiamo pressato. Continuità? Questa è una partita differente. E’ vero che non abbiamo vinto, ma domani è un altro giorno. Anche quando abbiamo fatto tre vittorie consecutive avevo detto che serviva tempo per lavorare”.