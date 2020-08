Roma, Friedkin fa sul serio: nel mirino un difensore del Barcellona

C’è molta curiosità attorno alla nuova proprietà della Roma. Dan Friedkin prende il posto di Pallotta che ha guidato il club dopo 9 anni. Un cambio che era nell’aria da tempo dopo la rottura tra il presidente americano e i tifosi. Non cambia solo la proprietà però. Dopo la sconfitta contro il Siviglia in casa Roma potrebbero esserci cambi in vista anche a livello di rosa.

ROMA, OCCHI PUNTATI SU UMTITI

Il nuovo corso giallorosso vorrebbe partire con una finestra di mercato finalizzata a rinforzare il reparto difensivo. Dalla Spagna arrivano le prime indiscrezioni riguardo a quello che sarebbe senza dubbio un grande colpo di mercato. Secondo quanto riportato da Don Balon la Roma avrebbe messo nel mirino Umtiti, ma l’operazione non sarebbe per nulla semplice. Il giocatore è considerato uno dei giocatori più importanti della rosa e per convincere Bartomeu la Roma dovrà presentare un’offerta semplicemente irrinunciabile.