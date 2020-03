Roma, Friedkin torna all’assalto per l’acquisto: ce la farà grazie a… Trump

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in aiuto di Friedkin per l’acquisto della Roma. Questa la notizia che arriva a seguito delle novità annunciate dal numero uno degli USA in merito agli aiuti messi in campo dall’amministrazione americana a sostegno del’economia.

In questo modo, Friedkin che aveva provato ad acquistare da Pallotta la Roma, potrebbe riprendere la trattativa e portarla a termine. Decisivo Donald Trumpo e i 2.000 miliardi messi in campo a sostegno all’economia del Paese per rasserenare gli imprenditori di alto livello. Impossibile, sia chiaro, stabilire date o tempistiche, ma anche l’operazione che porterebbe al cambio di proprietà in giallorosso potrebbe riprendere. Pallotta è disposto a valutare tutto e Friedkin è alla finestra.