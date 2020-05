Roma, guai per Perotti alla ripresa: infortunio muscolare

Le grane non arrivano mai da sole. Ecco allora che in casa Roma, dopo il k.o. del portiere Pau Lopez, anche Diego Perotti si arrende ad un infortunio. L’attaccante esterno o centrocampista offensivo argentino ha accusato un affaticamento muscolare durante gli allenamenti a Trigoria e nei prossimi giorni lavorerà a parte.

In questa stagione, Perotti si è già fermato tre volte per motivi muscolari non riuscendo quasi mai a trovare la giusta continuità di gioco. Lo stop più lungo avuto in quest’annata è stato ad ottobre e lo costrinse a stare fermo per quasi due mesi. Per fortuna le soluzioni in casa giallorossa, soprattutto in quel ruolo non mancano, ma per il tecnico Fonseca è solo una magra consolazione.

ROMA, ZANIOLO TORNA A CORRERE A TRIGORIA