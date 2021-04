Roma, i contagi preoccupano: la decisione del club giallorosso

La recente sosta nazionali sta avendo pesanti ripercussioni sulla vita dei club. In particolare, a preoccupare è la catena di contagi creatasi all’interno dell’Italia, emersa ieri sera dopo la comunicazione delle quattro positività all’interno dello staff azzurro. Ad acuire le preoccupazioni è stata anche la positività di Bonucci comunicata oggi dalla Juventus.

Le società stanno iniziando a prendere le prime contromisure. Per esempio, il Sassuolo ha fatto sapere che i calciatori rientrati dal ritiro dell’Italia non verranno convocati per il prossimo impegno del club neroverde contro la Roma.

Per quel che riguarda la Roma, secondo quanto riporta questa sera Sky Sport, la dirigenza ha deciso, di comune accordo con l’Asl capitolina precedentemente contattata dai vertici giallorossi, di mettere la squadra in “bolla” per due settimane. I calciatori, quindi, potranno muoversi solo per il tragitto che divide le abitazioni dal centro sportivo di Trigoria, dove la squadra si allenerà regolarmente agli ordini di Fonseca.