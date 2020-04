Roma, i giocatori rinunciano a quattro mesi di stipendio: la lettera al club

In queste settimane si è discusso molto riguardo alla questione degli stipendi dei calciatori. La crisi economica ha messo in difficoltà i club che hanno subito gravi danni ai bilanci. Una delle mosse per evitare ulteriori perdite è quella di congelare o tagliare gli stipendi dei giocatori fino a quando non si riprenderà a giocare.

ROMA – Nel frattempo i giocatori della Roma hanno scritto una lettera al CEO Guido Fienga per comunicare la decisione della rinuncia degli stipendi di marzo, aprile, maggio e giugno: “Scriviamo per esprimere il nostro sostegno alla Società per tutto quello che sta facendo in questo periodo al fine di superare le difficoltà create dall’emergenza Covid-19. Noi giocatori siamo pronti a riprendere a giocare appena sarà possibile dando il massimo per raggiungere i nostri obiettivi, ma ci rendiamo anche conto che tutto ciò non basterà a far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza in corso. Con la speranza di fare qualcosa che aiuti la Società a far ripartire al meglio il progetto Roma che tutti condividiamo, abbiamo deciso di fare questa proposta finanziaria. Confermiamo inoltre tutto il nostro supporto alle iniziative della Roma e di Roma Cares per aiutare chi si trova in difficoltà a causa del virus. Forza Roma!”.