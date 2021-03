Roma, idea Allegri per il futuro. Pruzzo: “Lo vedrei bene, ma ha un difetto…”

Quale sarà la prossima tappa della carriera di Massimiliano Allegri? Il tecnico livornese, per il momento, è ancora fermo dopo l’anno sabbatico preso al termine della sua avventura con la Juventus. Non mancano i rumors di mercato in cui è coinvolto: in caso di addio ad Antonio Conte, si è parlato dell’ex Milan come nuova guida tecnica dell’Inter. E poi c’è la pista che porta a Roma.

PREGI E DIFETTI

Ma Allegri sarebbe davvero fatto per i giallorossi? A questa domanda ha provato a rispondere l’ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo durante un’intervista rilasciata a Radio Radio: “Vedrei bene Allegri sulla panchina della Roma, così come altri allenatori. Però hanno tutti il difetto di volere grandi giocatori”. Poi un’analisi sul mercato dei capitolini: “Secondo me, la Roma aveva pensato a Vlahovic e ci aveva visto giusto perché sta crescendo molto. La Roma aveva provato ad investire 30 milioni, sarebbe stato ottimo perché sarebbe potuto crescere dietro Dzeko. Adesso per prenderlo penso ci vorranno 50 milioni”.