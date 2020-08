Roma, il club saluta Smalling e Zappacosta: “Siete stati un esempio”

La Roma saluta ufficialmente Smalling e Zappacosta, i due difensori rientreranno alle basi United e Chelsea dopo la stagione passata sotto la guida Fonseca in giallorosso.

I SALUTI DELLA ROMA

Ecco il comunicato ufficiale con il quale i giallorossi salutano i due difensori: “AS Roma ringrazia Chris Smalling e Davide Zappacosta per l’impegno profuso in questa stagione”. A seguire, le parole dell’ad della Roma Fienga: “Ci teniamo a ringraziare Chris e Davide per la professionalità dimostrata in questa stagione”, ha dichiarato Guido Fienga. “Entrambi sono stati un esempio di dedizione al progetto del Club: hanno condiviso con noi ogni momento, quelli positivi e quelli di difficoltà, dimostrando da subito grande attaccamento ai colori giallorossi”