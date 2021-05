Roma in ansia per Righetti: l’ex difensore è stato colpito da un infarto

Da difensore ha conquistato lo storico scudetto 1982/83 con i giallorossi

La Roma e i suoi tifosi trattengono il fiato per le condizioni di Ubaldo Righetti. L'ex difensore, protagonista nella cavalcata scudetto nel 1982/83, è stato colpito da un doppio infarto durante una partita di padel con gli amici. Attualmente è ricoverato all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Non sarebbe in pericolo di vita. Anzi, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe cosciente e in condizioni non gravi. Righetti è opinionista per il canale ufficiale televisivo della formazione capitolina.