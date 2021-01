Roma-Inter diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Roma-Inter si gioca oggi domenica 10 gennaio 2021 alle 12.30. Si tratta del big match della 17^ giornata di Serie A che si disputerà all’ora di pranzo. Giallorossi e nerazzurri si affrontano alla ricerca dei tre punti per rimanere nelle zone calde della classifica e rispondere al Milan, vincente ieri contro il Torino.

Roma-Inter, le probabili formazioni

Formazioni praticamente già decise sia per la Roma di Fonseca che per l’Inter di Conte. I padroni di casa della Capitale dovrebbero scendere in campo con Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Gli ospiti, invece, con Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Roma-Inter, sfida valida per il 17esimo turno del campionato di Serie A, si giocherà come detto oggi domenica 10 gennaio 2021 allo stadio Olimpico di Roma. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 12.30. La sfida che vedrà protagoniste giallorossi e nerazzurri sarà trasmessa in diretta da DAZN. Gli abbonati, potranno quindi seguire la gara sulle smart tv compatibili con la app e su tutti gli altri televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure in alternativa ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

I clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno seguire il match anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’altra opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Essendo trasmessa da DAZN, Roma-Inter sarà ovviamente visibile in live streaming anche su dispositivi come pc o notebook (collegandosi semplicemente al sito ufficiale di DAZN), o ancora tablet e smartphone (attraverso l’app disponibile per i sistemi iOS e Android).