Roma-Inter diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Roma-Inter si gioca oggi 19 luglio alle 21.45 il match valido per la 34^ giornata di Serie A. Giallorossi a caccia di punti per la zona Europa, nerazzurri che potrebbero avvicinarsi alla Juventus e metterle pressione anche in vista del big match di lunedì tra bianconeri e la Lazio. Fonseca e Conte proveranno ogni carta possibile per portare a casa la vittoria.

Roma-Inter, le probabili formazioni

Qualche dubbio per la Roma che dovrebbe affidarsi a Pau Lopez tra i pali. Mancini, Ibanez, Kolarov in difesa e Bruno Peres con Spinazzola sulle corsie esterne. Smalling non al meglio, possibile partente dalla panchina. Veretout e Cristante in mezzo al campo con Mkhitaryan e Pellegrini in supporto dell’unica punta Dzeko. L’Inter ha le idee chiare: Handanovic in porta. Skriniar, de Vrij e Bastoni in difesa. Candreva e Ashley Young sulle corsie. Brozovic e il rientrante Barelle possibli titolari in mezzo al campo. Borja Valero collante tra mediana e attacco. Reparto avanzato affidato ancora a Lautaro Martinez e Sanchez con Lukaku che dovrebbe essere recuperato ma inizialmente potrebbe partire in panchina.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Cristante, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Borja Valero; Sanchez, Lautaro Martinez.

Dove vedere la partita in diretta e streaming

Roma-Inter sarà visibile in diretta tv su Sky, detentrice di sette match su dieci di ciascuna giornata del massimo campionato italiano. La partita sarà trasmessa più precisamente ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport al numero 251 e 255 del satellite. La sfida dell’Olimpico tra la Roma-Inter potrà essere vista anche in diretta streaming attraverso Sky Go, il servizio disponibile per coloro i quali possiedono un abbonamento Sky. Basterà scaricare l’app ufficiale e collegarsi tramite dispositivi mobili quali pc, smartphone e tablet ma anche notebook. C’è inoltre l’opzione Now Tv, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti.

