Tutto è pronto per la sfida tra Roma-Inter, lunch match della 17^ giornata di Serie A. Mister Fonseca e mister Conte hanno comunicato i 22 giocatori che andranno in campo dall’inizio per il big match odierno del massimo campionato italiano.

Roma-Inter, le formazioni ufficiali

Queste le scelte dei due allenatori:

ROMA (3-4-2-1): 13 Lopez; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 14 Villar, 17 Veretout, 37 Spinazzola; 77 Mkhitaryan, 7 Pellegrini; 9 Dzeko.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 36 Darmian; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.