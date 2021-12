Roma-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Fischio d'inizio alle ore 18

Roma-Inter si giocherà oggi, sabato 4 dicembre alle ore 18:00 per la 16^ giornata di Serie A. La sfida dello Stadio Olimpico sarà importantissima per entrambe le squadre che hanno ambizioni di alta classifica. I padroni di casa vanno a caccia di punti per la zona Champions, gli ospiti invece vogliono proseguire il loro momento positivo a caccia della vetta.

Roma-Inter è in programma sabato 4 dicembre all’Olimpico alle ore 18. La sfida tra giallorossi e nerazzurri verrà trasmessa in diretta e in esclusiva sull’app DAZN disponibile per cellulari iOS, Android, su una smart tv compatibile, su una console Xbox o PlayStation e infine sui dispositivi Google Chromecast e Amazon Fire Stick.