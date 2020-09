Roma-Juventus diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Roma-Juventus si gioca oggi 27 settembre alle 20.45 per la seconda giornata di Serie A. Giallorossi carichi e desiderosi di fare punti dopo la sconfitta a tavoli contro il Verona nella prima gara. Bianconeri che vogliono confermare quanto di buono fatto contro la Sampdoria. Sarà la sfida di Edin Dzeko che sembrava destinato al trasferimento proprio alla Vecchia Signora e che invece si ritroverà a comandare l’attacco capitolino.

Roma-Juventus, le probabili formazioni

Scelte praticamente già decise da parte dei due mister. Padroni di casa che potrebbero schierarsi col 3-4-2-1. Mirante ancora favorito su Pau Lopez in porta. Mancini, Kumbulla e Ibanez in difesa. Spinazzola e Santon sulle corsie esterne. Pellegrini e Veretout in mezzo. Pedro e Mkhitaryan agiranno dietro a Dzeko. La Juventus non dovrebbe cambiare nulla rispetto a quanto visto contro la Sampdoria. Szczesny in porta. Danilo, Bonucci, Chiellini e Frabotta in difesa. Cuadrado, Rabiot McKennie e Ramsey in mezzo. Kulusevski con Cristiano Ronaldo in avanti. Dybala e Morata partiranno dalla panchina.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, McKennie, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, C. Ronaldo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La sfida Roma-Juventus verrà trasmessa in diretta tv ed esclusiva dall’emittente satellitare Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A al numero 202 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre e su Sky Sport al canale 251 del satellite.

Gli abbonati di Sky potranno inoltre seguire la gara tra giallorossi e bianconeri anche in diretta streaming attraverso Sky Go, disponibile anche su dispositivi come smartphone, tablet, pc e notebook. Sarà sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma se si utilizza un computer, oppure basterà utilizzare l’apposita app creata per i sistemi iOS ed Android.

Una seconda opzione per vedere Roma-Juventus live è rappresentata da Now Tv, il servizio live e on demandi di Sky che offre la visione in streaming di diversi eventi proposti dall’emittente satellitare, acquistando il pacchetto dedicato.

