Roma-Juventus streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 12 gennaio

Roma-Juventus si gioca alle 20,45 all’Olimpico la sfida valida per la 19^ giornata di Serie A. Gara che si annuncia spettacolare tra i giallorossi a caccia di riscatto dopo il ko contro il Torino e i bianconeri che potrebbero balzare al comando della classifica dopo il pari dell’Inter.

Roma-Juventus, le probabili formazioni – Qualche novità di formazione per la Roma che dovrebbe affidarsi a Cetin, Mancini e Smalling in difesa. Più avanzati sulle corsie Florenzi e Kolarov. In mezzo regia affidata al duo Diawara e Veretout. Zaniolo e Pellegrini in sostegno di Dzeko. La Juventus punta sulla vena realizzativa di Cristiano Ronaldo. Con il portoghese dovrebbe esserci Dybala. In difesa de Ligt verso l’ennesima esclusione in favore di Demiral accanto a Bonucci. In mezzo l’ex Pjanic in regia con Rabiot e Matuidi.

Roma-Juventus streaming e diretta tv – Il fischio d’inizio del match Roma-Juventus è fissato alle ore 20,45 di domenica 12 gennaio. Il match sarà visibile in diretta su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno inoltre seguire su Sky Go il match in diretta streaming anche su pc, smartphone e tablet o notebook. In alternativa si potrà usare Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, compresa la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.