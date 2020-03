Roma, Kalinic: “Ho dato tutto per la squadra. Tre punti importantissimi”

La Roma si impone sul Cagliari al termine di un match combattuto. Nikola Kalinic è il protagonista assoluto dell’incontro. Queste le parole dell’attaccante giallorosso ai microfoni di Sky Sport: “Ho giocato come sempre, dando tutto per la squadra al 100%. Oggi era importante vincere perché qui a Cagliari è sempre difficile. I tre punti sono molto importanti. Non è facile segnare sempre. Per me questa gara è stata importante. Giochiamo partita dopo partita. Pensiamo alla sfida contro la Sampdoria. Non guardiamo troppo avanti. Futuro? Non devo parlarne io. Qui sono felice, ma penso solo al calcio”.