Roma, l’addio con coda polemica di Florenzi: “Ci sarebbe qualcosa da dire ma adesso non posso”

Questo pomeriggio prima delle 15, dopo aver svuotato il suo armadietto a Trigoria, Alessandro Florenzi ha lasciato il centro sportivo della Roma e domani volerà verso Valencia, suo futura squadra. Intercettato, non ha voluto commentare la vicenda di mercato, ma si è limitato a dire: “Ci sarebbero tante cose da dire ma ci penserò dopo, non sono pronto emotivamente”. Il terzino giallorosso andrà in prestito al club spagnolo fino a giugno, ma c’è già chi parla di possibili trattative in primavera per trattenerlo al Mestalla.