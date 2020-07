Roma, l’agente di Under rivela: “Su di lui ci sono Napoli e una big europea”

Il 2-0 incassato contro l’Udinese getta l’ambiente Roma in un clima di incertezza. La società giallorossa deve riuscire quantomento a difendere il posto in Europa League e la prestazione offerta all’Olimpico di certo non lascia ben sperare i tifosi. Inoltre la società dovrà fare i conti anche con i rumors di mercato, in particolare quelli riguardanti Cengiz Under.

Parla l’agente

Intervistato da ntvspor.net Fali Ramadami ha parlato del futuro del suo assistito: “Su Cengiz non c’è solo il Napoli. Non posso fare nomi, ma attualmente su di lui c’è il pressing di un importantissimo club europeo. L’unico obiettivo del ragazzo però, al momento, è quello di concentrarsi ad aiutare la Roma a raggiungere i suoi obiettivi per queste ultime partite della stagione. Poi penseremo a prendere la strada migliore per lui.