Roma-Lazio diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Fischio d'inizio alle 20.45 per il derby della capitale tra giallorossi e biancocelesti

Redazione ITASportPress

Roma-Lazio si gioca questa sera, sabato 15 maggio alle ore 20.45 per la 37^ giornata di Serie A. Giallorossi contro biancocelesti per una gara che non ha bisogno di troppe motivazioni. C'è in gioco la supremazia cittadina e, viste anche le poche ambizioni di classifica di entrambe, si scenderà in campo con l'orgoglio e il desiderio di imporsi "per la gloria".

Roma-Lazio, le probabili formazioni

Ancora qualche dubbio di formazione per i due allenatori Fonseca da una parte e Inzaghi dall'altra. I giallorossi dovrebbero affidarsi a Mirante tra i pali; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres in difesa; Cristante, Villar dighe di centrocampo; El Shaarawy, Pellegrini, Mkhitaryan a sostegno dell'unica punta che dovrebbe essere Dzeko. La Lazio, invece, si affiderà a Reina che potrebbe riprendere il posto a Strakosha. Poi Marusic, Acerbi, Radu in difesa; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic in mezzo al campo. Correa e Immobile in attacco.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Cristante, Villar; El Shaarawy, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Roma-Lazio si gioca, come detto, oggi sabato 15 maggio 2021 allo stadio Olimpico di Roma: fischio d'inizio previsto alle ore 20.45. Padroni di casa a caccia della conferma del settimo posto, ospiti che proveranno a tornare nella corsa, difficilissima a due giornate dalla fine, per la Champions.

Il derby tra Roma e Lazio sarà trasmesso in esclusiva da DAZN, detentrice dei diritti di tre partite su 10 per ogni giornata di Serie A: in tv, diretta su DAZN1 (canale numero 209 del decoder di Sky) disponibile per chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN.

In streaming, Roma-Lazio sarà visibile sul sito di DAZN: occorrerà registrarsi e sottoscrivere un abbonamento, per potersi godere il derby della Capitale sul portale di DAZN o su smart tv, smartphone, tablet o console XBox o Playstation scaricando l'app. In alternativa, basterà collegare il computer al televisore mediante un cavo ad alta definizione o dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.