Roma-Lazio streaming e diretta tv, dove vedere il match di Serie A

Roma-Lazio, si gioca domenica 26 gennaio 2020 alle 18.00 il match valido per la 21^ giornata di Serie A. Derby accesissimo della capitale con i biancocelesti che partono leggermente favoriti anche se in queste partite non è per forza una cosa positiva.

Roma-Lazio, le probabili formazioni – La squadra di Fonseca si affida a Pau Lopez in porta con Mancini, Smalling centrali, Santon e Kolarov sulle corsie esterne. In mezzo al campo Veretout e Cristante in regia. Pellegini, Kluivert, Under e Dzeko in avanti. Lazio che risponde con Immobile e Correa che dovrebbe recuperare dal problema fisico accusato di recente. Milinkovic-Savic in mezzo con Lucas Leiva. Confermati sulle corsie laterali Lulic e Lazzari e Luis Alberto dietro le due punte. In difesa, davanti a Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi e Radu.

Roma-Lazio streaming e diretta tv – Il match Roma-Lazio sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky nello specifico si potrà vedere la gara sui canali Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre e Sky Sport al numero 251 del satellite. Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.