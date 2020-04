Roma, l’ex Benatia punge: “Meglio un figlio senza lavoro che alla Lazio”

Nonostante siano trascorsi sei anni da quando ha indossato per l’ultima volta la maglia giallorossa, Medhi Benatia non ha dimentica la Roma. Il difensore marocchino, ex Juventus e ora in forza all’Al-Duhail, ribadisce il suo affetto per la squadra capitolina nel corso di una diretta Instagram insieme all’ex compagno Francesco Totti e a Damiano “Er Faina”. E lo fa con una stoccata: “Preferisco avere un figlio senza lavoro, anziché averne uno che gioca Lazio”. Più cauto, invece, Totti, che in precedenza aveva ammesso di non precludere tassativamente un eventuale futuro del figlio Cristian con i biancocelesti: “Se dipendesse da me ci penserei, ma Cristian non mi farebbe nemmeno sedere. Se ci fosse solo quella proposta o cambia lavoro o sceglie la Lazio”.