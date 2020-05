Roma, l’indebitamento fa paura: rosso da 278 milioni

Questo stop forzato del calcio ha portato con sé anche gravi situazioni economiche per le squadre. Due mesi di stop sono tanti per le società che hanno costi di gestione importanti e che non possono contare su diverse entrate. L’incertezza che regna sovrana attorno alla ripresa del campionato sicuramente non aiuta i bilanci dei club non solo di A, ma anche delle categorie inferiori. Tra i club della massima serie, quello più in difficoltà sembrerebbe essere la Roma.

Roma, bilancio in rosso

Dopo l’assemblea degli azionisti il club ha reso nota la situazione del bilancio e quello che balza all’occhio è la cifra legata all’indebitamento. Si tratta di un rosso da 278 milioni di euro, 60 milioni in più rispetto all’esercizio del giugno 2019. L’interruzione della trattativa con Dan Friedkin e la pandemia di Covid-19 sono stati sicuramente fattori rilevanti, fatto sta che la situazione del bilancio in casa giallorossa si è fatta più che mai drammatica.