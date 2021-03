Roma, Mancini contento a metà: “Vittoria importante, ma serve altro per la Champions”

Tre punti d’oro per puntare ancora alla Champions League. La Roma si impone anche sul Genoa, dando continuità alla vittoria contro la Fiorentina durante il turno infrasettimanale. Attualmente i capitolini sono in quarta posizione.

AMBIZIONE

Il gol della vittoria dei giallorossi sul Genoa porta la firma di Gianluca Mancini. Il difensore ha espresso le sue impressioni ai microfoni di Dazn: “L’importante è aver vinto, non abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo anche rischiato alla fine, sono partite difficile ma l’importante sono stati i tre punti. A Cristante vanno fatti solamente i complimenti, abbiamo giocato bene noi difensori. Sicuramente ci manca uno step in più per battere le grandi, anche queste partite sono complicate ed ogni domenica proviamo a vincere e bisogna migliorare perché serve qualcosa in più per arrivare in Champions”.