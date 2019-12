Roma, Mancini: “Mi sono divertito, gli uno contro uno mi caricano”

La Roma conquista un punto prezioso in casa dell’Inter capolista. Il difensore giallorosso Gianluca Mancini commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Mi sono divertito nel duello con Lautaro. Avevo voglia di giocare questa partita. usciamo soddisfatti con un bel punto. Gli uno contro uno mi caricano e mi aiutano a migliorare. Ho fatto qualche errore, per fortuna che Spinazzola mi ha aiutato. Fa tutto parte di un progetto di crescita. Puntiamo alla Champions. Siamo forti e dobbiamo pensarlo ogni domenica per arrivare nei primi quattro. Quando sono stato prestato alla Roma sapevo delle difficoltà a cui sarei andato incontro. Ho cercato di imparare velocemente. I compagni più esperti e lo staff mi hanno aiutato. Abbiamo dovuto adattarci al credo di Fonseca che chiede una scalata veloce dei difensori. Il mister è riuscito a capire le nostre esigenze. In Italia tante squadre giocano sulla profondità. Inizialmente non eravamo messi benissimo in campo, poi abbiamo corretto i difetti”.