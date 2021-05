Roma, Mancini: “Nessun alibi. Scusiamoci con i tifosi e stiamo zitti”

Parla il difensore centrale dei giallorossi

GianlucaMancini, difensore della Roma, ha parlato a Roma Tv commentando il momento difficile dei giallorossi a seguito della batosta in Europa League contro il Manchester United per 6-2 e il successivo k.o. in campionato contro la Sampdoria per 2-0: "È chiaro che siamo in un momento difficile, veniamo da una sconfitta che ci ha tagliato le gambe a Manchester. Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi e stare zitti, cercando di uscire da questo momento per terminare le ultime partite della stagione al meglio".