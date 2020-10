Roma, Mancini positivo al coronavirus: “Sto bene. Mi sono aggiudicato la quarantena…”

Non ci sono buone notizie per la Roma. Gianluca Mancini è risultato positivo al coronavirus. Il centrale giallorosso lo ha annunciato in prima persona sui social dove su Instagram ha voluto pubblicare un messaggio anche piuttosto simpatico che racchiude la sua voglia di tornare subito in campo.

Mancini positivo al coronavirus

“Ciao a tutti, sono risultato positivo al Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena”, ha detto anche in tono ironico Mancini. “Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo. A presto e Forza Roma!”. Queste le parole del difensore giallorosso che salterà dunque il big match del weekend contro il Milan e con ogni probabilità anche gli impegni della prossima settimana in Coppa e campionato.