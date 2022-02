Roma, Maurizio Costanzo si dimette da responsabile della comunicazione

La decisione del noto uomo di spettacolo, giornalista e tifoso giallorosso

Maurizio Costanzo fa calare il sipario e saluta la Roma . Dopo nemmeno un anno, il noto presentatore e giornalista si è dimesso dal ruolo di advisor esterno per le strategie della comunicazione legata prevalentemente allo stadio. Un’esperienza iniziata a giugno del 2021 e conclusasi in queste ore.

Costanzo nei primi mesi era intervenuto soprattutto per far sentire la comunicazione del club attraverso radio e giornali ma col passare dei mesi la sua presenza era andata scemando. Adesso, ecco arrivate le dimissioni che non hanno però colto di sorpresa i Friedkin. Negli scorsi mesi anche Stefano Scalera, External Affairs Director, aveva salutato il club. Al Corriere dello Sport, il noto uomo di spettacolo ha commentato così la sua decisione: "Lascio perché non mi è stata data la possibilità di svolgere l'incarico che mi era stato affidato. Sono assolutamente pro Mourinho e tifoso della Roma".