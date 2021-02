Roma-Milan diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Roma-Milan si gioca questa sera domenica 28 febbraio 2021 alle ore 20.45 per la sfida valida per la 24^ giornata di Serie A. Big match di campionato tra la seconda in classifica e i giallorossi che vorranno riprendersi la terza posizione dopo lo stop della Juventus.

Roma-Milan, le probabili formazioni

Qualche problema di formazione per entrambe le squadre. Padroni di casa allenati da Fonseca che dovranno fare a meno di Dzeko in avanti. Questo il possibile undici giallorosso: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral. Il Milan di Pioli si affida a Donnarumma in porta, Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez in difesa; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Il big match del 24esimo turno di Serie A tra Roma e Milan si giocherà, come detto, oggi domenica 28 febbraio 2021 allo stadio Olimpico di Roma, senza la presenza dei tifosi sugli spalti causa contenimento del contagio da Covid-19. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45. L’arbitro della gara sarà Marco Guida.

Roma-Milan sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky su questi canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

La sfida dell’Olimpico tra giallorossi e rossoneri sarà visibile anche in live streaming. Per vedere la diretta streaming di Roma-Milan, per gli abbonati Sky, sarà disponibile attraverso il servizio Sky Go, usufruibile attraverso l’applicazione scaricabile su dispositivi come tablet, smartphone e pc.

Esiste poi un’ulteriore possibilità per non perdersi neppure un minuto del big match di Serie A di questa sera. Sarà possibile guardare la gara anche su Now TV, piattaforma utile per seguire la programmazione di Sky previo acquisto di uno degli abbonamenti offerti.