Roma, Mkhitaryan accende il derby: “La Lazio? È la seconda squadra della capitale!”

L’apporto di Henrikh Mkhitaryan alla Roma in questo suo primo scorcio di campionato italiano non è stato per nulla male: grande impatto con vari gol, poi un lungo infortunio e un ritorno che lo ha visto andare in rete altre volte, nonostante rimanessero poche giornate prima della sosta natalizia. Ecco le sue parole a VivaroNews, portale armeno: “Quando Raiola mi chiamò per propormi di andare alla Roma non ci ho pensato due volte, non ho assolutamente rimpianti. Fin dal giorno del mio arrivo ho avvertito la fiducia di tutti, l’apprezzamento di tifosi e club. Mi piace molto la città e la gente della capitale. Non ho avuto Fonseca quando ero allo Shakhtar, ma avevo visto la sua squadra giocare in Champions e mi aveva colpito molto, stava bene in campo anche contro avversati di livello. Quando sono arrivato alla Roma ho avuto modo di conoscerlo ed ero certo che sarebbero arrivati grandi risultati. La Lazio? Seconda squadra della capitale!”.