Roma, Mkhitaryan: “Il club mi ha conquistato, c’è grande ambizione”

L'esterno armeno continua con i capitolini per il terzo anno

La Roma piazza un nuovo colpo per puntare in alto. Non si tratta di un acquisto, ma un rinnovo tanto atteso quanto auspicato dai tifosi: infatti Henrikh Mkhitaryan sarà ancora un giocatore giallorosso fino al 2022. L'esterno armeno vivrà dunque la sua terza stagione nella Capitale. Finora il suo bilancio è stato buono e gli ultimi gol sono stati pesanti: la rete del vantaggio nel derby e la marcatura che ha permesso alla Roma di qualificarsi alla prossima Conference League.

Ai canali del club, dopo il rinnovo, l'armeno ha spiegato le sue sensazioni: "In questi due anni la Roma mi ha conquistato, come squadra e come città, grazie all’incredibile passione dei tifosi. L’ambizione della società è molto alta e sono davvero orgoglioso di poter dare il mio contributo per affrontare le sfide che ci aspettano nella prossima stagione. Daje Roma".