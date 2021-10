Roma, Mourinho: “Affrontare la capolista fa piacere ma dobbiamo vincere”

Il tecnico giallorosso presenta il match contro il Milan

Il tecnico della Roma, José Mourinho ha presentato la partita contro il Milan. "Mi piace giocare contro squadre che hanno obiettivi diversi da noi. Pioli non l'ho mai incontrato ma domani lo saluterò prima della partita. Il lavoro che sta facendo potrebbe essere simile a quello che dovrò fare io ma dietro di lui ci sono persone come Paolo Maldini e una struttura perfetta. Vogliamo segnare di più e subirne qualcuno meno. Col Milano dobbiamo vincere e non giocheremo per altri risultati"